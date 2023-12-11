«МИНСК» уступил баскетболистам «Енисея» в Единой лиге ВТБ
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели 16-е поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели 16-е поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня минчане уступили на своей арене красноярскому «Енисею» с результатом 74:89. Самым результативным в составе хозяев оказался Джарред Огунгбеми-Джексон, в активе которого 30 очков. Белорусский нападающий красноярского клуба Евгений Белянков набрал 13 баллов. В матче первого круга в Красноярске чемпионы Беларуси уступили сибирской дружине со счетом 64:73.
Свой следующий поединок БК «МИНСК» проедет 16 декабря в гостях у баскетболистов «Самары», которые сегодня у себя дома уверенно переиграли московскую «Руну» — 93:78. Сейчас в активе самарского клуба 8 побед в 16 проведенных играх.
Еще в одном сегодняшнем матче действующий чемпион Лиги казанский УНИКС обыграл в столице Казахстана баскетболистов «Астаны» со счетом 97:75.
Турнирную таблицу возглавляет московский ЦСКА, одержавший 15 побед в 16 проведенных встречах, в активе УНИКСа и питерского «Зенита» по 11 викторий, «Енисей» и краснодарский «Локомотив-Кубань», за который выступает белорус Владислав Близнюк, выиграли по 10 поединков.