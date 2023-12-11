Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:30
Эмполи
Лечче
11
Хоккей. НХЛ
12.12
Айлендерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
12.12
Баффало
Аризона
Хоккей. НХЛ
12.12
Даллас
Детройт
Хоккей. НХЛ
12.12
Колорадо
Калгари
Все события
Фоторепортажи
21Карьера Алана Дзагоева
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
21:21 (мск), источник: БЕЛТА

«МИНСК» уступил баскетболистам «Енисея» в Единой лиге ВТБ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели 16-е поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: НОК Беларуси

Сегодня минчане уступили на своей арене красноярскому «Енисею» с результатом 74:89. Самым результативным в составе хозяев оказался Джарред Огунгбеми-Джексон, в активе которого 30 очков. Белорусский нападающий красноярского клуба Евгений Белянков набрал 13 баллов. В матче первого круга в Красноярске чемпионы Беларуси уступили сибирской дружине со счетом 64:73.

Свой следующий поединок БК «МИНСК» проедет 16 декабря в гостях у баскетболистов «Самары», которые сегодня у себя дома уверенно переиграли московскую «Руну» — 93:78. Сейчас в активе самарского клуба 8 побед в 16 проведенных играх.

Еще в одном сегодняшнем матче действующий чемпион Лиги казанский УНИКС обыграл в столице Казахстана баскетболистов «Астаны» со счетом 97:75.

Турнирную таблицу возглавляет московский ЦСКА, одержавший 15 побед в 16 проведенных встречах, в активе УНИКСа и питерского «Зенита» по 11 викторий, «Енисей» и краснодарский «Локомотив-Кубань», за который выступает белорус Владислав Близнюк, выиграли по 10 поединков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь