«МИНСК» уступил баскетболистам «Енисея» в Единой лиге ВТБ

Источник: НОК Беларуси

Сегодня минчане уступили на своей арене красноярскому «Енисею» с результатом 74:89. Самым результативным в составе хозяев оказался Джарред Огунгбеми-Джексон, в активе которого 30 очков. Белорусский нападающий красноярского клуба Евгений Белянков набрал 13 баллов. В матче первого круга в Красноярске чемпионы Беларуси уступили сибирской дружине со счетом 64:73.

Свой следующий поединок БК «МИНСК» проедет 16 декабря в гостях у баскетболистов «Самары», которые сегодня у себя дома уверенно переиграли московскую «Руну» — 93:78. Сейчас в активе самарского клуба 8 побед в 16 проведенных играх.

Еще в одном сегодняшнем матче действующий чемпион Лиги казанский УНИКС обыграл в столице Казахстана баскетболистов «Астаны» со счетом 97:75.