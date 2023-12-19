Могилевский «Борисфен» прервал серию поражений в чемпионате Беларуси по баскетболу

После двух домашних поражений подряд от «Гродно-93» (65:88) и столичного «Импульса-БГУИР» (79:83) сегодня подопечные Андрея Кривоноса обыграли на паркете могилевского спорткомплекса «Олимпиец» резервистов БК «МИНСК» со счетом 102:73. После сегодняшней виктории могилевчане вернулись в лидеры, набрав 30 очков в 16 проведенных встречах. Баскетболисты «Гродно-93» отстают на один балл, по 24 очка имеют «Импульс-БГУИР» и витебский «Рубон».

Турнирную таблицу женского чемпионата уверенно возглавляют баскетболистки «МИНСКА», у которых 26 очков из 26 возможных, действующий чемпион Беларуси «Горизонт» и серебряный призер гродненская «Олимпия» набрали по 22 зачетных балла. Завтра в Минске женские команды начнут борьбу за победу в 27-м розыгрыше Кубка страны. В первом полуфинале на площадке столичного РГУОР сыграют БК «МИНСК» и «Гомельские рыси», а потом «Горизонт» будет соперничать с «Олимпией». Победители полуфинальных матчей 21 декабря встретятся в решающем поединке за главный трофей, а неудачники поспорят за бронзу.