Вергун возглавил баскетболистов екатеринбургского «Уралмаша»

На посту главного тренера уральцев 41-летний наставник национальной сборной Беларуси сменил черногорца Милоша Павичевича, под руководством которого клуб из Екатеринбурга в этом сезоне дебютировал в Единой лиге ВТБ. В 17 сыгранных матчах баскетболисты «Уралмаша» одержали 8 побед. Следующий поединок новые подопечные Ростислава Вергуна проведут 21 декабря в Краснодаре против местного клуба «Локомотив-Кубань», за который выступает белорус Владислав Близнюк.