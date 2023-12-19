Вергун возглавил баскетболистов екатеринбургского «Уралмаша»
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Ростислав Вергун после ухода из БК «МИНСК» возглавил екатеринбургский «Уралмаш», сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Ростислав Вергун после ухода из БК «МИНСК» возглавил екатеринбургский «Уралмаш», сообщает корреспондент БЕЛТА.
На посту главного тренера уральцев 41-летний наставник национальной сборной Беларуси сменил черногорца Милоша Павичевича, под руководством которого клуб из Екатеринбурга в этом сезоне дебютировал в Единой лиге ВТБ. В 17 сыгранных матчах баскетболисты «Уралмаша» одержали 8 побед. Следующий поединок новые подопечные Ростислава Вергуна проведут 21 декабря в Краснодаре против местного клуба «Локомотив-Кубань», за который выступает белорус Владислав Близнюк.
Ростислав Вергун возглавлял лучший белорусский клуб с 2019 года. В нынешнем сезоне «банковского» турнира БК «МИНСК» играет неудачно, потерпев поражения во всех 17 проведенных встречах.