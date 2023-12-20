Баскетболистки «МИНСКА» и «Горизонта» вышли в финал женского Кубка Беларуси

В первом полуфинале на площадке столичного РГУОР лидеры национального чемпионата баскетболистки «МИНСКА» не испытали проблем с «Гомельскими рысями», одержав победу с разницей в 40 очков — 91:51.

Во втором полуфинале нынешний владелец Кубка «Горизонт» обыграл финалиста прошлого розыгрыша, серебряного призера национального первенства гродненскую «Олимпию» со счетом 76:52.

Таким образом, завтра в финале 27-го розыгрыша Кубка страны встретятся БК «МИНСК» и «Горизонт», а «Гомельские рыси» и «Олимпия» определят бронзового призера. В финальном поединке прошлого розыгрыша «Горизонт» сумел одолеть «Олимпию» с преимуществом всего в два очка — 74:72. В игре за бронзу «МИНСК» разгромил «Гомельских рысей» со счетом 90:62.

У мужчин решающие встречи 27-го кубкового розыгрыша пройдут 28—29 декабря . Нынешние владельцы трофея баскетболисты «МИНСКА» в полуфинале встретятся с лидером национального первенства могилевским «Борисфеном». Вторую полуфинальную пару составили «Гродно-93» и витебский «Рубон». Год назад «МИНСК» в 14-й раз выиграл Кубок Беларуси, обыграв «Гродно-93» с результатом 77:63. В игре за третье место «Борисфен» взял верх над «Рубоном» — 75:66.