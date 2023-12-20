Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Детройт
Футбол. Зарубежный
20.12
Атлетик
Лас-Пальмас
10
Футбол. Зарубежный
20.12
Вильярреал
Сельта
32
Футбол. Зарубежный
20.12
Брест
Лорьян
40
Футбол. Зарубежный
20.12
Клермон Фут
Ренн
13
Футбол. Зарубежный
20.12
Лион
Нант
10
Футбол. Зарубежный
20.12
Монпелье
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
20.12
Ницца
Ланс
20
Футбол. Зарубежный
20.12
ПСЖ
Метц
31
Футбол. Зарубежный
20.12
Реймс
Гавр
10
Футбол. Зарубежный
20.12
Страсбур
Лилль
21
Футбол. Зарубежный
20.12
Тулуза
Монако
12
Футбол. Зарубежный
20.12
Байер
Бохум
40
Футбол. Зарубежный
20.12
Айнтрахт Ф
Боруссия М
21
Футбол. Зарубежный
20.12
Хайденхайм
Фрайбург
32
Футбол. Зарубежный
20.12
Штутгарт
Аугсбург
30
Футбол. Зарубежный
20.12
Вольфсбург
Бавария
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Сиэтл
Футбол. Зарубежный
20.12
Барселона
Альмерия
32
Футбол. Зарубежный
20.12
Унион Б
Кельн
20
Хоккей. КХЛ
20.12
Адмирал
Амур
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
20 декабря, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «МИНСКА» и «Горизонта» вышли в финал женского Кубка Беларуси

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по баскетболу среди женских команд определились участники решающего поединка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

В первом полуфинале на площадке столичного РГУОР лидеры национального чемпионата баскетболистки «МИНСКА» не испытали проблем с «Гомельскими рысями», одержав победу с разницей в 40 очков — 91:51.

Во втором полуфинале нынешний владелец Кубка «Горизонт» обыграл финалиста прошлого розыгрыша, серебряного призера национального первенства гродненскую «Олимпию» со счетом 76:52.

Таким образом, завтра в финале 27-го розыгрыша Кубка страны встретятся БК «МИНСК» и «Горизонт», а «Гомельские рыси» и «Олимпия» определят бронзового призера. В финальном поединке прошлого розыгрыша «Горизонт» сумел одолеть «Олимпию» с преимуществом всего в два очка — 74:72. В игре за бронзу «МИНСК» разгромил «Гомельских рысей» со счетом 90:62.

У мужчин решающие встречи 27-го кубкового розыгрыша пройдут 28—29 декабря. Нынешние владельцы трофея баскетболисты «МИНСКА» в полуфинале встретятся с лидером национального первенства могилевским «Борисфеном». Вторую полуфинальную пару составили «Гродно-93» и витебский «Рубон». Год назад «МИНСК» в 14-й раз выиграл Кубок Беларуси, обыграв «Гродно-93» с результатом 77:63. В игре за третье место «Борисфен» взял верх над «Рубоном» — 75:66.

Вход на все кубковые встречи свободный.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь