Баскетболистки «МИНСКА» и «Горизонта» вышли в финал женского Кубка Беларуси
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по баскетболу среди женских команд определились участники решающего поединка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по баскетболу среди женских команд определились участники решающего поединка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинале на площадке столичного РГУОР лидеры национального чемпионата баскетболистки «МИНСКА» не испытали проблем с «Гомельскими рысями», одержав победу с разницей в 40 очков — 91:51.
Во втором полуфинале нынешний владелец Кубка «Горизонт» обыграл финалиста прошлого розыгрыша, серебряного призера национального первенства гродненскую «Олимпию» со счетом 76:52.
Таким образом, завтра в финале 27-го розыгрыша Кубка страны встретятся БК «МИНСК» и «Горизонт», а «Гомельские рыси» и «Олимпия» определят бронзового призера. В финальном поединке прошлого розыгрыша «Горизонт» сумел одолеть «Олимпию» с преимуществом всего в два очка — 74:72. В игре за бронзу «МИНСК» разгромил «Гомельских рысей» со счетом 90:62.
У мужчин решающие встречи 27-го кубкового розыгрыша пройдут
Вход на все кубковые встречи свободный.