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18:22 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» проиграли 19-й матч в Единой лиге ВТБ

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели 19-е поражение подряд в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на паркете «Минск-Арены» хозяева проиграли лидеру сезона московскому ЦСКА с результатом 83:97. В составе минчан самым результативным стал Джарред Огунгбеми-Джексон, в активе которого 20 очков. Для ЦСКА сегодняшняя виктория стала 17-й в 19 сыгранных встречах. Свой следующий матч БК «МИНСК» проведет 7 января в Екатеринбурге против местного «Уралмаша», который недавно возглавил бывший наставник минской дружины Ростислав Вергун. В поединке первого круга нынешнего первенства уральцы обыграли чемпионов Беларуси в Минске со счетом 101:73. Сегодня «Уралмаш», у которого сейчас 8 побед, принимает на своей арене пермскую «Парму».

Последний в этом году матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ состоится 30 декабря — «Пари Нижний Новгород» примет действующего чемпиона «банковского» турнира казанский УНИКС. Казанская команда сейчас занимает вторую позицию в турнирной таблице, одержав 14 побед в 18 проведенных играх, по 13 викторий у питерского «Зенита» и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», за который играет белорус Владислав Близнюк.

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