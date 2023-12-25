Баскетболисты «МИНСКА» проиграли 19-й матч в Единой лиге ВТБ

Сегодня на паркете «Минск-Арены» хозяева проиграли лидеру сезона московскому ЦСКА с результатом 83:97. В составе минчан самым результативным стал Джарред Огунгбеми-Джексон, в активе которого 20 очков. Для ЦСКА сегодняшняя виктория стала 17-й в 19 сыгранных встречах. Свой следующий матч БК «МИНСК» проведет 7 января в Екатеринбурге против местного «Уралмаша», который недавно возглавил бывший наставник минской дружины Ростислав Вергун. В поединке первого круга нынешнего первенства уральцы обыграли чемпионов Беларуси в Минске со счетом 101:73. Сегодня «Уралмаш», у которого сейчас 8 побед, принимает на своей арене пермскую «Парму».