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10:54 (мск), источник: БЕЛТА

«МИНСК» проиграл 20-й матч в чемпионате Единой лиги ВТБ

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» снова потерпели поражение в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня минчане проиграли 20-й поединок подряд, уступив в Екатеринбурге местному «Уралмашу» с результатом 72:104. В игре первого круга нынешнего первенства уральцы победили чемпионов Беларуси в Минске со счетом 101:73.

Свой следующий матч БК «МИНСК» проведет 11 января в Санкт-Петербурге против «Зенита». В первом круге зенитовцы выиграли у минчан на их площадке с результатом 84:62.

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