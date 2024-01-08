«МИНСК» проиграл 20-й матч в чемпионате Единой лиги ВТБ

Сегодня минчане проиграли 20-й поединок подряд, уступив в Екатеринбурге местному «Уралмашу» с результатом 72:104. В игре первого круга нынешнего первенства уральцы победили чемпионов Беларуси в Минске со счетом 101:73.

Свой следующий матч БК «МИНСК» проведет 11 января в Санкт-Петербурге против «Зенита». В первом круге зенитовцы выиграли у минчан на их площадке с результатом 84:62.