Баскетболисты «МИНСКА» уступили МБА в Единой лиге ВТБ

Сегодня минчане в упорной борьбе уступили московскому МБА с разницей в семь очков — 79:86. Самым результативным в составе хозяев стал Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 17 очков, на один балл меньше в активе Александра Зачевича.



В первом сегодняшнем матче «Уралмаш» под руководством белорусского наставника Ростислава Вергуна одолел в Екатеринбурге баскетболистов «Астаны» с перевесом в три очка — 74:71. «Пари Нижний Новгород» уступил у себя дома «Самаре» со счетом 73:79. В заключительном поединке сегодняшнего игрового дня «Зенит» принимает в Санкт-Петербурге саратовский «Автодор».



Вчера два фаворита Лиги проиграли свои встречи: московский ЦСКА уступил в Краснодаре вице-чемпиону местному клубу «Локомотив-Кубань» — 85:89, а действующий победитель казанский УНИКС у себя дома не справился с пермской «Пармой» — 70:72.



Положение в лидирующей группе сейчас таково: ЦСКА — 18 побед (21 матч), УНИКС — 16 (22), «Локомотив-Кубань» — 16 (22), «Зенит» — 15 (21).