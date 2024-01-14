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17:57 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» уступили МБА в Единой лиге ВТБ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели 22-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БК "МИНСК"

Сегодня минчане в упорной борьбе уступили московскому МБА с разницей в семь очков — 79:86. Самым результативным в составе хозяев стал Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 17 очков, на один балл меньше в активе Александра Зачевича.

В первом сегодняшнем матче «Уралмаш» под руководством белорусского наставника Ростислава Вергуна одолел в Екатеринбурге баскетболистов «Астаны» с перевесом в три очка — 74:71. «Пари Нижний Новгород» уступил у себя дома «Самаре» со счетом 73:79. В заключительном поединке сегодняшнего игрового дня «Зенит» принимает в Санкт-Петербурге саратовский «Автодор».

Вчера два фаворита Лиги проиграли свои встречи: московский ЦСКА уступил в Краснодаре вице-чемпиону местному клубу «Локомотив-Кубань» — 85:89, а действующий победитель казанский УНИКС у себя дома не справился с пермской «Пармой» — 70:72.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: ЦСКА — 18 побед (21 матч), УНИКС — 16 (22), «Локомотив-Кубань» — 16 (22), «Зенит» — 15 (21).

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