«Астана» одержала победу в Единой лиге ВТБ
Столичная «Астана» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграла «Самару», сообщают Vesti.kz.
Столичная «Астана» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграла «Самару», сообщают Vesti.kz.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 78:66 в пользу гостей. Самым результативным в составе казахстанского клуба стал Карвел Андерсон, набравший 20 очков. На счету Ройса Хэмма 17 баллов, а у Дэвина Дэвиса — 15.
«Астана» одержала вторую победу кряду и занимает десятую строчку в лиге.
В следующей встрече казахстанский клуб 28 января сыграет на выезде с московской «Руной».