«Астана» одержала победу в Единой лиге ВТБ

Встреча в Самаре завершилась со счетом 78:66 в пользу гостей. Самым результативным в составе казахстанского клуба стал Карвел Андерсон, набравший 20 очков. На счету Ройса Хэмма 17 баллов, а у Дэвина Дэвиса — 15.