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22:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» одержала победу в Единой лиге ВТБ

Столичная «Астана» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграла «Самару», сообщают Vesti.kz.

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Источник: БК "Астана"

Встреча в Самаре завершилась со счетом 78:66 в пользу гостей. Самым результативным в составе казахстанского клуба стал Карвел Андерсон, набравший 20 очков. На счету Ройса Хэмма 17 баллов, а у Дэвина Дэвиса — 15.

«Астана» одержала вторую победу кряду и занимает десятую строчку в лиге.

В следующей встрече казахстанский клуб 28 января сыграет на выезде с московской «Руной».

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