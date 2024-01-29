Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Гранада
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Салернитана
Рома
00
Хоккей. НХЛ
30.01
Оттава
Нэшвилл
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Куньлунь РС
24
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Витязь
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо
32
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
30
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
12
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
76
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
18«Реал» сокрушил «Барселону»
23:32 (мск), источник: БЕЛТА

«МИНСК» уступил «Парме» в Единой лиге ВТБ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» проиграли последний домашний матч первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БК Минск

Сегодня на площадке «Минск-Арены» хозяева уступили пермской «Парме» с результатом 59:86. Самым результативным в составе минчан стал Джарред Огунгбеми-Джексон, на счету которого 23 очка. Свой заключительный поединок первого этапа БК «МИНСК» проведет 3 февраля в Саратове против местного «Автодора». В первом круге волжане выиграли в Минске со счетом 91:76. Всего в активе «Автодора» девять викторий, минчане потерпели поражения во всех 25 проведенных встречах.

Лидирует московский ЦСКА, который одержал 22 победы, в активе казанского УНИКСа 19 викторий, «Зенит» выиграл 18 матчей. После окончания первого этапа участники регулярного чемпионата разделятся на две группы — А (команды, занявшие 1−6-е места) и В (команды, занявшие 7−14-е места). На втором этапе в каждой группе пройдут двухкруговые турниры. Команды группы А напрямую попадут в плей-офф, там к ним добавятся две лучшие дружины из группы В. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфиналы и финал продлятся до четырех викторий.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь