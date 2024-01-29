«МИНСК» уступил «Парме» в Единой лиге ВТБ

Сегодня на площадке «Минск-Арены» хозяева уступили пермской «Парме» с результатом 59:86. Самым результативным в составе минчан стал Джарред Огунгбеми-Джексон, на счету которого 23 очка. Свой заключительный поединок первого этапа БК «МИНСК» проведет 3 февраля в Саратове против местного «Автодора». В первом круге волжане выиграли в Минске со счетом 91:76. Всего в активе «Автодора» девять викторий, минчане потерпели поражения во всех 25 проведенных встречах.



Лидирует московский ЦСКА, который одержал 22 победы, в активе казанского УНИКСа 19 викторий, «Зенит» выиграл 18 матчей. После окончания первого этапа участники регулярного чемпионата разделятся на две группы — А (команды, занявшие 1−6-е места) и В (команды, занявшие 7−14-е места). На втором этапе в каждой группе пройдут двухкруговые турниры. Команды группы А напрямую попадут в плей-офф, там к ним добавятся две лучшие дружины из группы В. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфиналы и финал продлятся до четырех викторий.