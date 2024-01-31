Двукратный чемпион мира по баскетболу завершил карьеру

«Конец главы. Всем спасибо», — написал 39-летний Газоль в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Воспитанник «Барселоны» Газоль провел 13 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступал за «Мемфис Гриззлис» и «Лос-Анджелес Лейкерс», а также стал чемпионом в составе «Торонто Рэпторс» (2019). Он трижды участвовал в Матче звезд НБА (2012, 2015, 2017), признавался лучшим оборонительным игроком лиги (2013).