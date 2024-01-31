Двукратный чемпион мира по баскетболу завершил карьеру
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Двукратный чемпион мира в составе сборной Испании по баскетболу Марк Газоль объявил о завершении профессиональной карьеры.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Двукратный чемпион мира в составе сборной Испании по баскетболу Марк Газоль объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Конец главы. Всем спасибо», — написал 39-летний Газоль в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Воспитанник «Барселоны» Газоль провел 13 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступал за «Мемфис Гриззлис» и «Лос-Анджелес Лейкерс», а также стал чемпионом в составе «Торонто Рэпторс» (2019). Он трижды участвовал в Матче звезд НБА (2012, 2015, 2017), признавался лучшим оборонительным игроком лиги (2013).
В составе сборной Испании Газоль по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы, а также дважды становился серебряным призером Олимпийских игр (2008, 2012). Он является братом Пау Газоля, который также ранее завершил карьеру баскетболиста.