Баскетболисты «МИНСКА» откроют второй этап Единой лиги ВТБ в Самаре

Баскетболисты «МИНСКА» начнут второй этап на выезде матчем против «Самары». Минчане в этом сезоне играют крайне неудачно, потерпев поражения во всех 26 проведенных встречах. Самарские баскетболисты имеют в своем активе 14 викторий и продолжают борьбу за выход в четвертьфинальную стадию. Также сегодня МБА примет в российской столице екатеринбургский «Уралмаш», который возглавляет экс-наставник минчан Ростислав Вергун.



Шесть лучших клубов по итогам первой части сезона уже обеспечили себе места в четвертьфинальной стадии: ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Енисей» (Красноярск), «Парма» (Пермь). На втором этапе они также проведут двухкруговой турнир. Матчи плей-офф состоятся в период с 22 апреля по 12 июня. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфиналы и финал продлятся до четырех викторий.