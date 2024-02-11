Баскетболистки России взяли реванш у белорусок в Кубке дружбы

Сегодня во втором поединке на площадке РГУОР долгое время шла равная борьба, но в заключительной четверти россиянки сыграли намного сильнее и в итоге добились убедительной виктории с перевесом в 23 очка — 83:60. Лучшей в составе победительниц стала Анастасия Олаири Косу, у белорусок — Екатерина Карпук.



Вчера белоруски одолели россиянок с перевесом в три очка — 73:70.



В прошлом году белорусские и российские баскетболистки дважды встречались в Минске, также обменялись победами: сначала выиграли хозяйки — 63:45, а потом гостьи взяли реванш — 71:61.