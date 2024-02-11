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17:50 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки России взяли реванш у белорусок в Кубке дружбы

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки национальной сборной Беларуси проиграли россиянкам во втором матче Кубка дружбы в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня во втором поединке на площадке РГУОР долгое время шла равная борьба, но в заключительной четверти россиянки сыграли намного сильнее и в итоге добились убедительной виктории с перевесом в 23 очка — 83:60. Лучшей в составе победительниц стала Анастасия Олаири Косу, у белорусок — Екатерина Карпук.

Вчера белоруски одолели россиянок с перевесом в три очка — 73:70.

В прошлом году белорусские и российские баскетболистки дважды встречались в Минске, также обменялись победами: сначала выиграли хозяйки — 63:45, а потом гостьи взяли реванш — 71:61.

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