В Германии арестовали подозреваемых в убийстве украинского баскетболиста
В Германии арестовали трех подозреваемых в убийстве украинского баскетболиста.
В Германии арестовали трех подозреваемых в убийстве украинского баскетболиста.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Немецкая полиция арестовала еще трех подростков, которых подозревают в участии в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, сообщает Welt.
Ермаков погиб в феврале в немецком Оберхаузене в результате нападения на него на улице. Украинец скончался от ножевых ранений. Его партнер по команде Артем Козаченко находится в стабильном состоянии в реанимации.
Согласно данным источника, в пятницу утром полицейские арестовали 14-летнего школьника немецко-греческого происхождения и еще двух сирийцев из Гельзенкирхена, 14 и 15 лет. Главным подозреваемым по делу остается 15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена, который был задержан ранее. По версии следствия, именно он нанес смертельные удары ножом.
По данным СМИ, между подозреваемыми подростками и двумя украинскими спортсменами произошла перепалка в автобусе по пути в Дюссельдорф. Когда украинские граждане покинули автобус, главный подозреваемый нанес им девять колюще-режущих ран в области груди и живота. Также пострадали находившиеся там 14-летний сириец и 13-летняя гражданка ФРГ ливанского происхождения.