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12:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Олег Киселёв покинул пост главного тренера «Астаны»

Российский специалист Олег Киселёв покинул пост главного тренера «Астаны», сообщает пресс-служба команды.

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Источник: БК «АСТАНА»

Напомним, Киселёв возглавил клуб из Казахстана в июне 2022 года.

На данный момент «Астана» занимает шестое место в группе Б Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 37 очков.

«Хочу выразить благодарность Олегу за его работу и вклад в наш клуб! Он вернул Кубок Казахстана в Астану, завоевал бронзу Западно-Азиатской Суперлиги и выиграл в текущем сезоне больше матчей в Единой Лиге ВТБ, чем за два предыдущих сезона в сумме. Решение было для нас крайне трудным, но с учетом реальности и стремления выйти в плей-офф, мы вынуждены произвести перемены в надежде на то, что они помогут встряхнуть команду и поднять ее на новый уровень. Благодарю Олега за его труд и желаю ему успехов в будущей работе!», — сказал генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян.

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