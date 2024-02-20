Олег Киселёв покинул пост главного тренера «Астаны»

«Хочу выразить благодарность Олегу за его работу и вклад в наш клуб! Он вернул Кубок Казахстана в Астану, завоевал бронзу Западно-Азиатской Суперлиги и выиграл в текущем сезоне больше матчей в Единой Лиге ВТБ, чем за два предыдущих сезона в сумме. Решение было для нас крайне трудным, но с учетом реальности и стремления выйти в плей-офф, мы вынуждены произвести перемены в надежде на то, что они помогут встряхнуть команду и поднять ее на новый уровень. Благодарю Олега за его труд и желаю ему успехов в будущей работе!», — сказал генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян.