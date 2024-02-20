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13:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Астана» назвала нового главного тренера команды

«Астана» объявила о подписании контракта с греческим специалистом Фотиосом Такианосом.

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Источник: БК "Астана"

«Он родился 14 апреля 1969 года в Салониках. Будучи игроком, выступал за различные клубы Греции, в 1994 году стал обладателем кубка Корача вместе с ПАОКом.

Тренерскую карьеру начал в 2004 году как ассистент, на должности главного тренера дебютировал в 2007-м, возглавив греческую “Панораму”. Впоследствии возглавлял различные клубы в Греции, Катаре, на Кипре и в Косово.

В сезоне-2021/22, работая с командой “Лариса”, дошел до полуфинальной серии чемпионата Греции и был признан тренером года в лиге, одержав две победы над участником Евролиги, “Панатинаикосом”, в плей-офф. Последним клубом специалиста был ПАОК, который он тренировал с февраля 2023 года.

Приветствуем Фотиоса Такианоса в “Астане” и желаем множества побед вместе с нашей командой!», — говорится в заявлении пресс-службы.

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