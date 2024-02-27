Сборная России по баскетболу проведет несколько матчей с Китаем
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сборная России по баскетболу в июне проведет два или три товарищеских матча против команды Китая, сообщил главный тренер российской команды Зоран Лукич.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сборная России по баскетболу в июне проведет два или три товарищеских матча против команды Китая, сообщил главный тренер российской команды Зоран Лукич.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига. В ноябре организация продлила решение.
«Мы готовимся к Играм дружбы и товарищеским матчам в Китае. Мы договорились с (главным тренером сборной Китая) Сашей Джорджевичем, сыграем там два-три матча в июне», — цитирует Лукича Meridian Sport.
«Я сам родом из страны, которая прошла через нечто подобное (отстранение). Мы должны продолжать работать. Мне жаль молодых спортсменов, у которых нет возможности проявить себя из-за страхов всего мира. Но это случилось, теперь мы должны быть терпеливыми. В Сербии мы ждали своего шанса. А в России мы будем пробовать молодых игроков и смотреть, как они растут», — добавил тренер.
Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.