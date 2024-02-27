Сборная России по баскетболу проведет несколько матчей с Китаем

«Я сам родом из страны, которая прошла через нечто подобное (отстранение). Мы должны продолжать работать. Мне жаль молодых спортсменов, у которых нет возможности проявить себя из-за страхов всего мира. Но это случилось, теперь мы должны быть терпеливыми. В Сербии мы ждали своего шанса. А в России мы будем пробовать молодых игроков и смотреть, как они растут», — добавил тренер.