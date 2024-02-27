Возвращение в тонущий корабль. Кто такой Зак Смит, вернувшийся в «Минск»?

Зак Смит вернулся в «Минск», Единая лига ВТБ. Что из себя представляет американский баскетболист? | Источник: ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

26 февраля «Минск» объявил о расставании с сербским центровым Александаром Зечевичем, однако буквально через некоторое время сообщил о возвращении американца Зака Смита. Легионер уже выступал за минчан в прошлом сезоне и прекрасно знает Единую лигу ВТБ. «Чемпионат» подготовил материал о старом-новом игроке «драконов».

Всю свою карьеру в NCAA Смит провёл в Texas Tech. В первые три сезона центровой был незаменимой частью команды, выходя в стартовом составе практически в каждом матче. В третьем для себя чемпионате он вышел на цифры 12,1 очка + 7,2 подбора в среднем за матч. Однако в заключительный год его показатели резко снизились. Это произошло из-за того, что команду пополнили сразу несколько талантливых защитников, от которых начала строиться игра. В их числе был Заир Смит, который провёл несколько матчей в НБА за «Филадельфию». Также в той команде был и Джарретт Калвер, игравший впоследствии за «Миннесоту», «Мемфис» и «Атланту».

Резкий спад в последнем студенческом сезоне не позволил Заку Смиту напрямую пробиться в НБА. Однако он не оставил надежд попасть в лучшую лигу мира и после выпуска из университета присоединился к «Гринсборо» — фарм-клубу «Шарлотта» в Лиге развития. Спустя сезон американец всё же решил попробовать свои силы за океаном и перебрался в латвийский ВЭФ. В сезоне-2020/2021 он защищал цвета немецкого «Вюрцбурга», а затем стал игроком «Минска». В сезоне-2022/2023 Смит принял участие в 21 матче Единой лиги, в которых набирал в среднем 9,9 очка и 7,0 подбора. Нынешний сезон он начал в израильском клубе «Хапоэль Афула», за который сыграл пять матчей.

Зака Смита нельзя назвать современным «большим», который растягивает атаку своей команды и имеет бросок с дальней дистанции. Он является классическим рим-протектором, но при этом с наличием неплохого атлетизма. Американец заточен на борьбу как на чужом щите, так и под своим. Однако из-за недостатка массы его достаточно легко можно продавить, чем часто пользуются соперники. Но скорость Зака позволяет ему поддержать быстрый отрыв, а также разобраться с соперником в трёхсекундной зоне именно на ногах, а не за счёт корпуса.

Однако вряд ли даже такой игрок сможет помочь команде, которая не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Наверное, самая главная интрига заключается в том, допустит ли лига клуб до следующего розыгрыша турнира. По ходу сезона «Минск» уволил Ростислава Вергуна с поста главного тренера, но ситуация не поменялась — команда из столицы Беларуси до сих пор без побед.

Генеральный секретарь Белорусской федерация баскетбола Анастасия Маринина ранее заявила, что проект перестал давать тот результат, на который рассчитывали. Она отметила, что «Минску» либо нужно увеличивать бюджет в два раза, либо заявляться в лигу по силе ниже. Параллельно ходят слухи о том, что «Минск» с олимпа белорусского баскетбола может подвинуть солигорский «Шахтёр», которого ещё пока не существует, но уже есть планы по его созданию. Маринина приводила в пример удачные проекты в футболе и волейболе, а также рассказала о планах создать баскетбольную команду 3×3.

Время покажет, сможет ли быть Смит полезен команде. В любом случае за оставшуюся часть сезона он может ярко проявить себя, чтобы им заинтересовались и другие клубы лиги в преддверии плей-офф. Кто знает, может, американец сменит клубную прописку уже в рамках нынешнего чемпионата.