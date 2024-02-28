Фиджитал-баскетболист команды из США рассказал, что прекрасно чувствует себя в России

«Мы не думаем, что являемся фаворитами, но каждый день стараемся быть лучше, — сказал спортсмен. — Я не боюсь каких-то санкций от моей страны, я хорошо чувствую себя здесь, ничего страшного, я из Сан-Паулу. Наш соперник был очень сильным, было очень круто. Приглашение на турнир было хорошей новостью для нас, все было замечательно».