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18 марта, источник: Vesti.kz

«Астана» победила в матче Единой лиги ВТБ

БК «Астана» обыграл на выезде московскую «Руну» в матче Единой лиги ВТБ, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 75:70 в пользу казахстанского клуба (16:20, 16:15, 20:18, 23:17).

Источник: БК "Астана"

В составе «Астаны» по 19 очков набрали Карвел Андерсон и Маркел Джонсон. Джордан Скиппер-Бран набрал 18 баллов.

«Астана» выиграла первый матч после двух поражений подряд.

В следующей встрече казахстанский клуб сыграет на своей площадке с «Уралмашем». Всего до 14 апреля столичный клуб сыграет восемь встреч.

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