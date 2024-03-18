«Астана» победила в матче Единой лиги ВТБ
БК «Астана» обыграл на выезде московскую «Руну» в матче Единой лиги ВТБ, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 75:70 в пользу казахстанского клуба (16:20, 16:15, 20:18, 23:17).
БК «Астана» обыграл на выезде московскую «Руну» в матче Единой лиги ВТБ, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 75:70 в пользу казахстанского клуба (16:20, 16:15, 20:18, 23:17).
В составе «Астаны» по 19 очков набрали Карвел Андерсон и Маркел Джонсон. Джордан Скиппер-Бран набрал 18 баллов.
«Астана» выиграла первый матч после двух поражений подряд.
В следующей встрече казахстанский клуб сыграет на своей площадке с «Уралмашем». Всего до 14 апреля столичный клуб сыграет восемь встреч.