«Астана» победила в матче Единой лиги ВТБ

В составе «Астаны» по 19 очков набрали Карвел Андерсон и Маркел Джонсон. Джордан Скиппер-Бран набрал 18 баллов.

«Астана» выиграла первый матч после двух поражений подряд.

В следующей встрече казахстанский клуб сыграет на своей площадке с «Уралмашем». Всего до 14 апреля столичный клуб сыграет восемь встреч.