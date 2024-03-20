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22:49 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» проиграли 33-й матч в Единой лиге ВТБ

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» снова проиграли в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БК "МИНСК"

Свое 33-е поражение кряду минчане потерпели сегодня на выезде, уступив клубу «Пари Нижний Новгород» со счетом 61:74. На протяжении трех четвертей гости сражались на равных, но на концовку сил не хватило.

Самым результативным в составе белорусской команды стал Зак Смит, в активе которого 21 балл. Белорусский разыгрывающий волжан Владислав Близнюк набрал 7 очков.

Для нижегородцев это 11-я победа в нынешнем сезоне. БК «МИНСК» свой следующий матч проведет 24 марта на своей арене против московской «Руны». Турнирную таблицу группы В возглавляют баскетболисты «Самары» и екатеринбургского «Уралмаша», у которых по 18 побед. Саратовский «Автодор» выиграл 16 матчей, по 12 викторий у «Руны» и казахстанской «Астаны», баскетболисты МБА одержали 11 побед.

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