Лидер «Астаны» Ройс Хэмм покинул команду | Источник: Чемпионат.com

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Об этом информирует пресс-служба команды. Сообщается, что на решение Хэмма повлияли личные обстоятельства.

«Благодарим Ройса за время, проведённое в “Астане”, и все яркие моменты, пережитые вместе в этом сезоне! Желаем всего самого наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.