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16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Лидер «Астаны» Ройс Хэмм покинул команду

Американский центровой Ройс Хэмм покинул «Астану».

Лидер «Астаны» Ройс Хэмм покинул команду | Источник: Чемпионат.com

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Об этом информирует пресс-служба команды. Сообщается, что на решение Хэмма повлияли личные обстоятельства.

«Благодарим Ройса за время, проведённое в “Астане”, и все яркие моменты, пережитые вместе в этом сезоне! Желаем всего самого наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Хэмм принял участие в 31 матче, где в среднем набирал 16,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 0,5 передачи. «Астана» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице группы «Б» Единой лиги. На счету команды 12 побед и 21 поражение.

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