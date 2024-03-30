«Гродно-93» выиграл 19-й матч кряду в чемпионате Беларуси по баскетболу

Свою 19-ю викторию подряд подопечные Дмитрия Кузьмина одержали сегодня в Витебске, уверенно обыграв местный «Рубон» со счетом 102:79. Идущий вторым могилевский «Борисфен» одолел на выезде резервистов БК «МИНСК» — 73:71. Столичный «Импульс-БГУИР» также в гостях был сильнее «Гомельских рысей» — 72:63.



После 29 туров положение в лидирующей группе таково: «Гродно-93» — 55 очков, «Борисфен» — 54, «Импульс-БГУИР» — 43, «Рубон» — 41.



Главный фаворит женского первенства «МИНСК» по-прежнему идет без потерь и сегодня в своем 26-м поединке одержал 26-ю победу, разгромив гродненскую «Викторию» с разницей в 106 очков — 136:30. Чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» после недавнего неожиданного поражения от молодежной команды «МИНСКА» сегодня переиграли воспитанниц РГУОР — 94:60. Гродненская «Олимпия» без проблем разобралась с брестской «Викторией» — 87:39. Положение в группе лидеров: «МИНСК» — 52 очка, «Олимпия» — 48, «Горизонт» — 47.