Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Автодору» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Сегодня в домашнем поединке второго этапа минчане уступили одному из фаворитов группы В саратовскому «Автодору» с результатом 62:82. Лучшим в составе белорусского клуба оказался Йован Шливанчанин, в активе которого 16 очков. Для «Автодора» это 18-я виктория в 37 встречах, и он продолжает погоню за екатеринбургским «Уралмашем» (22 победы) и «Самарой» (20).