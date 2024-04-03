Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Автодору» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели 36-е поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели 36-е поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в домашнем поединке второго этапа минчане уступили одному из фаворитов группы В саратовскому «Автодору» с результатом 62:82. Лучшим в составе белорусского клуба оказался Йован Шливанчанин, в активе которого 16 очков. Для «Автодора» это 18-я виктория в 37 встречах, и он продолжает погоню за екатеринбургским «Уралмашем» (22 победы) и «Самарой» (20).
В субботу, 6 апреля, БК «МИНСК» в заключительном домашнем матче этого сезона примет «Пари Нижний Новгород», за который выступает белорус Владислав Близнюк. Сегодня нижегородская команда играет у себя дома с «Уралмашем».