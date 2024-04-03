Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Лутон Таун
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брентфорд
Брайтон
00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Спартак
Зенит
12
Хоккей. НХЛ
4.04
Торонто
Тампа-Бэй
Футбол. Кубок России
18:15
Балтика
ЦСКА
01
Хоккей. НХЛ
4.04
Рейнджерс
Нью-Джерси
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
21
Хоккей. НХЛ
4.04
Даллас
Эдмонтон
Футбол. Кубок России
16:00
Урал
Локомотив
10
Хоккей. НХЛ
4.04
Аризона
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
4.04
Лос-Анджелес
Сиэтл
Все события
20:47 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Автодору» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели 36-е поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в домашнем поединке второго этапа минчане уступили одному из фаворитов группы В саратовскому «Автодору» с результатом 62:82. Лучшим в составе белорусского клуба оказался Йован Шливанчанин, в активе которого 16 очков. Для «Автодора» это 18-я виктория в 37 встречах, и он продолжает погоню за екатеринбургским «Уралмашем» (22 победы) и «Самарой» (20).

В субботу, 6 апреля, БК «МИНСК» в заключительном домашнем матче этого сезона примет «Пари Нижний Новгород», за который выступает белорус Владислав Близнюк. Сегодня нижегородская команда играет у себя дома с «Уралмашем».

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь