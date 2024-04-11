«МИНСК» проиграл «Руне» в предпоследнем поединке Единой лиги ВТБ

В сегодняшнем выездном матче с московской «Руной» минчане вели вплоть до последней минуты, но в самой концовке хозяева были точнее и выиграли с перевесом в 4 очка — 78:74. Самым результативным в составе минчан стал Григорий Мотовилов, набравший 16 очков.



Заключительный поединок второго этапа регулярного чемпионата подопечные Алексея Суховецкого также проведут в российской столице — 14 апреля они встретятся с баскетболистами МБА, которые в предыдущем туре обыграли «Руну» со счетом 82:75.



Также сегодня лидер группы В екатеринбургский «Уралмаш» под началом белорусского специалиста Ростислава Вергуна одолел в Саратове местный «Автодор» — 86:85, «Пари Нижний Новгород» проиграл у себя дома баскетболистам «Самары» — 56:80. В активе белорусского разыгрывающего хозяев Владислава Близнюка три балла. Положение команд: «Уралмаш» — 25 побед (39 матчей), «Самара» — 22 (39), «Автодор» — 18 (39), МБА — 17 (38), «Руна» — 16 (39), «Пари Нижний Новгород» — 13 (39), «Астана» — 12 (38), «МИНСК» — 1 (39). После завершения второго этапа четыре лучшие команды разыграют две путевки в четвертьфинал.



В плей-офф представители группы В встретятся с клубами группы А, в которой сегодня пермская «Парма» обыграла на своей площадке красноярский «Енисей» — 106:94. Белорусский нападающий гостей Евгений Белянков набрал четыре очка.



Положение команд после 35 туров: УНИКС — 25 побед, ЦСКА — 25, «Зенит» (Санкт-Петербург) — 24, «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 23, «Парма» (Пермь) — 20, «Енисей» — 18.