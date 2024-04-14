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18:03 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» с одной победой завершили сезон в Единой лиге ВТБ

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» завершили сезон Единой лиги ВТБ с одной победой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в своем последнем поединке второго этапа регулярного чемпионата минчане проиграли в гостях МБА с результатом 70:81. Таким образом, в 40 проведенных встречах БК «МИНСК» добыл лишь одну викторию, одолев в конце марта баскетболистов «Астаны» со счетом 60:58.

Итоговое положение в группе В: «Уралмаш» (Екатеринбург) — 26 побед, «Самара» — 22, «Автодор» (Саратов) — 19, МБА — 19, «Руна» (Москва) — 16, «Пари Нижний Новгород» — 13, «Астана» — 13, «МИНСК» — 1.

Теперь квартет лучших поведет борьбу за выход в четвертьфинал. «Уралмаш» под руководством белорусского тренера Ростислава Вергуна 17 апреля примет на своей арене баскетболистов «Самары». Победитель этого матча получит путевку в ¼ финала, где его соперником будет вторая команда группы А. Проигравший клуб 20 апреля в поединке за второй пропуск в четвертьфинал поспорит с победителем матча между МБА и «Автодором».

Итоговое положение в группе А: УНИКС (Казань) — 26 побед, «Зенит» (Санкт-Петербург) — 26, ЦСКА (Москва) — 25, «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 23, «Парма» (Пермь) — 20, «Енисей» (Красноярск) — 19.

Четвертьфинальные серии стартуют 22 апреля и продлятся до трех побед. Полуфиналы начнутся 5 мая, а решающая серия за золото «банковского» турнира примет старт 26 мая. Полуфинальные и финальная серии пройдут до четырех викторий одной из команд.

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