Стали известны пары плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 | Источник: Спорт РИА Новости

Победивший в регулярном чемпионате казанский УНИКС в ¼ финала встретится с командой, которая получит восьмой посев в плей-офф. Краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с пермской «Пармой», соперником петербургского «Зенита» станет команда, которая станет обладателем седьмого номера посева в плей-офф, а в соперники московскому ЦСКА достался красноярский «Енисей».

Седьмой номер посева по итогам плей-ин достанется победителю матча екатеринбургского «Уралмаша» и «Самары», а восьмой номер с проигравшей в этом матче командой разыграет победитель встречи между саратовским «Автодором» и московским МБА.