Стали известны пары плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2023/24
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Стали известны пары плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ сезона-2023/24.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Стали известны пары плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ сезона-2023/24.
Победивший в регулярном чемпионате казанский УНИКС в ¼ финала встретится с командой, которая получит восьмой посев в плей-офф. Краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с пермской «Пармой», соперником петербургского «Зенита» станет команда, которая станет обладателем седьмого номера посева в плей-офф, а в соперники московскому ЦСКА достался красноярский «Енисей».
Седьмой номер посева по итогам плей-ин достанется победителю матча екатеринбургского «Уралмаша» и «Самары», а восьмой номер с проигравшей в этом матче командой разыграет победитель встречи между саратовским «Автодором» и московским МБА.
Четвертьфинальные серии до трех побед стартуют 22 апреля, встречи плей-ин пройдут с 17 по 20 апреля.