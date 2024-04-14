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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны пары плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2023/24

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Стали известны пары плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ сезона-2023/24.

Стали известны пары плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 | Источник: Спорт РИА Новости

Победивший в регулярном чемпионате казанский УНИКС в ¼ финала встретится с командой, которая получит восьмой посев в плей-офф. Краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с пермской «Пармой», соперником петербургского «Зенита» станет команда, которая станет обладателем седьмого номера посева в плей-офф, а в соперники московскому ЦСКА достался красноярский «Енисей».

Седьмой номер посева по итогам плей-ин достанется победителю матча екатеринбургского «Уралмаша» и «Самары», а восьмой номер с проигравшей в этом матче командой разыграет победитель встречи между саратовским «Автодором» и московским МБА.

Четвертьфинальные серии до трех побед стартуют 22 апреля, встречи плей-ин пройдут с 17 по 20 апреля.

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