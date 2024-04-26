Баскетболистки «МИНСКА» и «Горизонта» стали финалистками чемпионата Беларуси

Сегодня в третьем матче полуфинальной серии лидер нынешнего сезона БК «МИНСК» в третий раз разгромил команду столичного РГУОР со счетом 92:41. До этого подопечные Андрея Вавлева также выигрывали с большим преимуществом — 112:35 и 108:38.



Во второй полуфинальной паре действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» в двух встречах в Минске с большим трудом одолели серебряного медалиста гродненскую «Олимпию» — 63:60 и 65:64. Сегодня в Гродно минчанки снова добились победы — 55:48 и вышли в главный финал. В решающих поединках прошлого национального чемпионата «Горизонт» трижды обыграл «Олимпию».



На мужском первенстве сегодня состоялись первые поединки полуфинальных серий. Баскетболисты «МИНСКА», которые вот уже 15 лет никому не уступают чемпионский титул, обыграли у себя дома витебский «Рубон» — 96:75. В другом сегодняшнем матче вице-чемпионы Беларуси баскетболисты «Гродно-93» одолели на своей арене могилевский «Борисфен» — 77:75. Вторые поединки серий до трех побед также пройдут в Минске и Гродно 28 апреля.