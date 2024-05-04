Баскетболисты «Гродно-93» вышли в финал чемпионата Беларуси

Сегодня в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» в четвертом поединке полуфинальной серии подопечные Дмитрия Кузьмина одержали третью викторию над «Борисфеном» — 73:54 и выиграли серию с общим счетом 3:1. До этого соперники обменялись победами в Гродно — в первой игре сильнее были хозяева — 75:73, а потом могилевчане взяли реванш — 73:68. В Могилеве гродненская дружина сумела одержать еще две победы — 82:72 и сегодня 73:54.



Первыми финалистами стали действующие чемпионы страны баскетболисты «МИНСКА», которые не испытали серьезных проблем в полуфинальных матчах с витебским «Рубоном» — 96:75, 86:57 и 100:63. Таким образом, предстоящая золотая серия 32-го национального первенства станет повторением прошлого финала. Год назад минчане завоевали свой 15-й подряд чемпионский титул, трижды обыграв гродненских баскетболистов — 71:67, 107:74, 105:63. За бронзовые награды поспорят неудачники полуфинальных баталий «Борисфен» и «Рубон».



На старте бронзовой серии женского чемпионата страны баскетболистки гродненской «Олимпии» победили на своей арене столичный РГУОР — 69:58. Сегодня соперницы вновь встретятся в Гродно. Серия за чемпионский титул между баскетболистками «МИНСКА» и «Горизонта» начнется 6 мая.