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14:22 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Гродно-93» вышли в финал чемпионата Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Гродно-93» вслед за «МИНСКОМ» пробились в финал мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» в четвертом поединке полуфинальной серии подопечные Дмитрия Кузьмина одержали третью викторию над «Борисфеном» — 73:54 и выиграли серию с общим счетом 3:1. До этого соперники обменялись победами в Гродно — в первой игре сильнее были хозяева — 75:73, а потом могилевчане взяли реванш — 73:68. В Могилеве гродненская дружина сумела одержать еще две победы — 82:72 и сегодня 73:54.

Первыми финалистами стали действующие чемпионы страны баскетболисты «МИНСКА», которые не испытали серьезных проблем в полуфинальных матчах с витебским «Рубоном» — 96:75, 86:57 и 100:63. Таким образом, предстоящая золотая серия 32-го национального первенства станет повторением прошлого финала. Год назад минчане завоевали свой 15-й подряд чемпионский титул, трижды обыграв гродненских баскетболистов — 71:67, 107:74, 105:63. За бронзовые награды поспорят неудачники полуфинальных баталий «Борисфен» и «Рубон».

На старте бронзовой серии женского чемпионата страны баскетболистки гродненской «Олимпии» победили на своей арене столичный РГУОР — 69:58. Сегодня соперницы вновь встретятся в Гродно. Серия за чемпионский титул между баскетболистками «МИНСКА» и «Горизонта» начнется 6 мая.

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