«Меня трясло, это ни с чем не сравнится». Кириленко — о самом значимом моменте в карьере | Источник:

«Когда спрашивают про самый значимый момент, хотят узнать про какой-то гол или победу в соревновании. Это вообще не сравнится с тем, что тебе доверяют на Олимпиаде быть знаменосцем. Ты представляешь не только баскетбол, но и весь спорт. Это круто и волнительно, нервно. Меня трясло», — сказал Кириленко в подкасте Smol Talk на YouTube.