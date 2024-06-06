Риск себя оправдал! Пистиолис вернул чемпионство ЦСКА | Источник: ПБК ЦСКА

ЦСКА оформил 11-е чемпионство в Единой лиге ВТБ и 28-е в чемпионатах России. Спустя два года Кубок Белова вернул в Москву греческий тренер. Наследие Димитриса Итудиса продолжает его многолетний ассистент Андреас Пистиолис. 45-летний специалист возглавил команду за неделю до старта плей-офф, к которому армейцы подходили в статусе третьей силы. Но грек все изменил: 11 побед и всего три поражения. Победы в сериях над «Зенитом» и УНИКСом дорогого стоят. Этот сезон болельщики армейского клуба запомнят надолго.

Зависимость от Уэйра

Летом армейцы провели серьезные изменения в составе. Из ключевых исполнителей ушли Швед, Милутинов, Давидовац и Мур. Пришли — Джекири, Тримбл и Мбай. Из сверхатакующей команды, в прошлом сезоне поставившей много рекордов, армейцы стали играть от обороны. Агрессивные смены в защите, усиленное давление на мяч от больших, уверенная игра на стаггерах (заслонах, которые помогают выйти снайперам на бросковую позицию). Все это заставляло соперников скатываться на индивидуальные действия, пренебрегая командными.

ЦСКА провалил Суперкубок, но в первой части регулярки команда уступила всего четыре раза в 26 матчах (УНИКС отстал на две победы, «Локо» — на три, «Зенит» — на пять). Идеи Райковича работали, а сам наставник подчеркивал, что его больше не интересуют победные серии и индивидуальные награды. Он нацелен только на Кубок Белова.

Все изменила травма Каспера Уэйра в середине февраля. Разыгрывающий пропустил почти весь второй этап, и без него команда проиграла шесть матчей из девяти. Причем практически по одной схеме: армейцы проваливали начало, совершали камбэк, но на концовку сил уже не оставалось. Зависимость системы Райковича от Уэйра была колоссальная. Тренер это понимал, поэтому просил подписать ему еще одного игрока в заднюю линию еще до повреждения Каспера (у армейцев оставалась одна легионерская вакансия, а Мело Тримбл не был стабилен). Просмотрев огромное количество кандидатов, Эмил остановил свой выбор на Уилле Бартоне, сыгравшем под 700 матчей в НБА. Опытный снайпер должен был закрыть многие проблемы, но в итоге его контракт так и не вступил в силу из-за медицинских проблем.

Поэтому новичка брали уже не в помощь, а на подмену Уэйру. Им стал Оливье Ханлан — на тот момент лучший снайпер чемпионата Италии. Однако с ходу стать первой скрипкой в ЦСКА у канадца не получилось, а команда продолжала проигрывать. Слабая игра в Красноярске (пропустили 77 очков от трех лидеров «Енисея») и Казани, где армейцы упустили первое место регулярки, заставило боссов клуба действовать.

Внутри коллектива назревал серьезный конфликт. Игроки окончательно разочаровались в системе Райковича, а эксперты всерьез рассуждали, что многолетние гегемоны нашего баскетбола могут проиграть в четвертьфинальной серии «Енисею».

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Два года спустя

15 апреля ЦСКА анонсировал возвращение в команду многолетнего помощника Димитриса Итудиса Андреаса Пистиолиса (ушел из московского клуба на пост главного тренера «Галатасарая» в феврале 2022-го). На этот раз в роли наставника. Совершить тренерскую рокировку за неделю до старта плей-офф — рискованный шаг. Об этом говорили все, начиная от президента Андрея Ватутина и заканчивая ветеранами клуба. Однако Пистиолис быстро развеял сомнения. «Енисей» был обыгран без шансов. Лучший снайпер регулярки Ксавьер Рэтан-Мэйс был взят под жесткую опеку (Курбанов классно отработал по канадцу), а нападение заработало с новой силой. Правда, с вернувшимся в строй Уэйром, но без Тримбла, получившего повреждение в начале второго матча.

Затем был эпичный полуфинал с «Зенитом», где обе команды играли с жесткими перепадами. ЦСКА выиграл свои матчи со счетом 99:73 («+26»), 82:67 («+15») и 75:61 («+14»), «Зенит» побеждал 91:73 («+18») и 93:81 («+12»). То есть ни в одном из пяти первых матчей болельщики не увидели плотной борьбы от первой до последней минуты. Зато шестая игра вышла на загляденье. Снайперская дуэль Уэйра и Винса Хантера закончилась в пользу разыгрывающего армейцев, а решающий перехват в концовке совершил Антонов. Выцарапав мяч у одного из самых техничных игроков лиги Томаса Эртеля. Чави Паскуаль после окончания полуфинала отметил, что греческий тренер проделал огромную работу, пожелав коллеге удачи в решающей серии.

Такая похвала от испанского маэстро дорого стоит. ЦСКА при Пистиолисе впечатлил сплоченностью, широкой ротацией, а также преображением целого ряда игроков. Начиная от Ухова и Астапковича и заканчивая Тримблом (пожалуй, только роль Самсонова Руженцева заметно снизилась). Мело уже зажигал под руководством Андреаса в «Галатасарае». В Москве ситуация повторилась.

Только посмотрите на статистику 29-летнего защитника в трех стартовых матчах финала: 28 очков (9/13 — с игры), 20 очков (5/9), 26 очков (7/15). УНИКС, который при Велимире Перасовиче привык играть короткой ротацией, не справился с американцем. Казанцев слишком измучила семиматчевая полуфинальная серия с «Локомотивом-Кубань». Поэтому после упущенной победы в первой игре (неспортивный фол Димитриевича на Тримбле запомнится надолго) чемпионы сезона-2022/23 уже не смогли вернуться в серию.

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ЦСКА одержал уверенную победу во втором матче в столице Татарстана, а затем обошелся без нервной концовки в Москве. На четвертую игру собрался полный «Мегаспорт». Болельщики ЦСКА хотели вживую увидеть, как их команда возвращает титул после двухлетнего перерыва. Но УНИКС показал, что проигрывать всухую не входит в их планы. Димитриевич и русский костяк команды вытащили одну игру, но проиграли титул в Казани. В первой половине хозяева выглядели уверенно, но, пропустив рывок в третьей четверти (15:0), уже не смогли прийти в себя. Его организовал Тримбл, который справедливо забрал приз MVP финальной серии!

Так что в Единой лиге третий чемпион за три года. Хорошая тенденция!