18:49 (мск), источник: Sport24

Американская баскетболистка Грайнер, сидевшая в российской тюрьме, сыграет на Олимпиаде-2024

Баскетболистка Бриттни Грайнер, выступающая в женской НБА за «Финикс», вошла в состав сборной США на Олимпиаду-2024.

Источник: Reuters

По информации The Athletic, молодая звезда женского баскетбола Кейтлин Кларк в состав не попала.

В состав американской сборной вошли Бриттни Грайнер, Эйжа Уилсон, Брианна Стюарт, Алисса Томас, Нафиса Коллиер, Джеуэлл Лойд, Келси Плам, Джеки Янг, Сабрина Ионеску, Челси Грэй, Калиа Коппер и Дайана Таурази.

Грайнер была арестовала в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. В октябре ее приговорили к 9 годам колонии общего режима. В декабре она была освобождена из российской тюрьмы в обмен на Виктора Бута.

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