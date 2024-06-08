Американская баскетболистка Грайнер, сидевшая в российской тюрьме, сыграет на Олимпиаде-2024

Грайнер была арестовала в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. В октябре ее приговорили к 9 годам колонии общего режима. В декабре она была освобождена из российской тюрьмы в обмен на Виктора Бута.