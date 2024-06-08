Американская баскетболистка Грайнер, сидевшая в российской тюрьме, сыграет на Олимпиаде-2024
Баскетболистка Бриттни Грайнер, выступающая в женской НБА за «Финикс», вошла в состав сборной США на Олимпиаду-2024.
Баскетболистка Бриттни Грайнер, выступающая в женской НБА за «Финикс», вошла в состав сборной США на Олимпиаду-2024.
По информации The Athletic, молодая звезда женского баскетбола Кейтлин Кларк в состав не попала.
В состав американской сборной вошли Бриттни Грайнер, Эйжа Уилсон, Брианна Стюарт, Алисса Томас, Нафиса Коллиер, Джеуэлл Лойд, Келси Плам, Джеки Янг, Сабрина Ионеску, Челси Грэй, Калиа Коппер и Дайана Таурази.
Грайнер была арестовала в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. В октябре ее приговорили к 9 годам колонии общего режима. В декабре она была освобождена из российской тюрьмы в обмен на Виктора Бута.