20:53 (мск), источник: Московский комсомолец

Чемпионка Европы по баскетболу вышла замуж за Гошу из «Универа»: фото очаровательной Катерины Кейру

Чемпионка Европы по баскетболу 2008 года Катерина Кейру вышла замуж за актера телесериалов «Универ» и «СашаТаня» Алексея Гаврилова.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Свадебным фото поделился Алексей в своих соцсетях.

«Я очень тебя люблю, ты у меня потрясающе красивая женщина, мудрая душа, самая талантливая личность из всех, кого я знаю, нежная, добрая, ласковая, душевная, грациозная, зажигательная, ты самая лучшая мама, ты моя Вселенная, мой неизведанный космос. Долгих лет жизни нашей семье, нам и нашим детям, теперь 7 июня навсегда будет нашим счастливым днём», — написал Гаврилов.

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