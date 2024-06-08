Чемпионка Европы по баскетболу вышла замуж за Гошу из «Универа»: фото очаровательной Катерины Кейру

«Я очень тебя люблю, ты у меня потрясающе красивая женщина, мудрая душа, самая талантливая личность из всех, кого я знаю, нежная, добрая, ласковая, душевная, грациозная, зажигательная, ты самая лучшая мама, ты моя Вселенная, мой неизведанный космос. Долгих лет жизни нашей семье, нам и нашим детям, теперь 7 июня навсегда будет нашим счастливым днём», — написал Гаврилов.