Грайнер вошла в состав олимпийской сборной США

С 2015 года Грайнер выступала за екатеринбургский УГМК. В феврале 2022 года прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма (0,702 г) — экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья в августе приговорил спортсменку к девяти годам колонии и штрафу в размере одного миллиона рублей. В декабре баскетболистка была обменяна на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.