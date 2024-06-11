Грайнер вошла в состав олимпийской сборной США

Помимо Грайнер, выступающей за клуб Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Финикс Меркьюри», в заявку американок вошли ее одноклубницы Дайана Таурази и Кали Коппер, Нафиса Коллиер («Миннесота»), Челси Грей, Келси Плам, Эйжа Уилсон, Джеки Янг (все — «Лас-Вегас»), Брианна Стюарт, Сабрина Ионеску (обе — «Нью-Йорк»), Алисса Томас («Коннектикут») и Джуэл Лойд («Сиэтл»).
С 2015 года Грайнер выступала за екатеринбургский УГМК. В феврале 2022 года прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма (0,702 г) — экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья в августе приговорил спортсменку к девяти годам колонии и штрафу в размере одного миллиона рублей. В декабре баскетболистка была обменяна на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Грайнер 33 года, она одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США Грайнер стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА.