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Впервые в истории Олимпийских игр сразу два баскетболиста оформили трипл-дабл

Впервые в истории Олимпийских игр сразу два баскетболиста оформили трипл-дабл по ходу одного турнира.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Центровой сборной Сербии Никола Йокич оформил в этом матче трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.

Ранее трипл-дабл на Олимпиаде-2024 оформил лёгкий форвард сборной США Леброн Джеймс.

До сегодняшнего дня «10+10+10» оформляли Леброн Джеймс (дважды — в 2012 и 2024 годах), легендарный советский баскетболист Александр Белов на ОИ-1976 и словенский разыгрывающий Лука Дончич на Олимпийских играх — 2020.