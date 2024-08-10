Сербия заслужила! Йокич провёл исторический матч и подарил родной стране бронзу ОИ-2024

Германии необходимо было прибавлять в розыгрыше, так как у команды вообще пропало движение мяча. Чего нельзя сказать о Сербии, так как у коллектива в составе есть много отличных распасовщиков, что и доказал Йокич, отдав великолепную передачу из-за спины на Петрушева. Команда Пешича оформила рывок 6:0, а также закрыла соперника на своей половине. Четыре сербских игрока были в топе по результативности: Йокич, Мицич, Петрушев и Богданович. Игра для чемпионов мира складывалась, мягко говоря, не очень. Преимущество наших славянских братьев выросло до 19 очков, а Гордон Херберт взял тайм-аут, чтобы попытаться реанимировать игру своих баскетболистов. На самом деле, вышло отлично: Германия лучше стала действовать на подборе и попадать своё, но всё равно уступила в третьей четверти — 25:26.