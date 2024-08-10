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Гомельский: Сборная США вышла в финал Игр не без помощи арбитров. Судьи не справились с давлением миллионеров

Заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский считает, что сборная США по баскетболу вышла в финал Олимпийских игр в Париже не без помощи судей.

Источник: Reuters

Сборная США со счетом 95:91 обыграла команду Сербии в полуфинальном матче мужского олимпийского баскетбольного турнира. После встречи судьи не пожали руки баскетболистам сербской сборной.

«Последние матчи на Олимпиаде были напряженные. Матч США — Сербия мало кого оставили равнодушным. Американцы три четверти были сонными и проснулись только в четвертой. Но хочу сказать, победили они, на мой взгляд, не без помощи арбитров. Судьи были не до конца объективны в конце и не справились с давлением миллионеров.

В финале, думаю, борьбы не будет. Французы уже достигли максимума, чего желали, финал на домашней Олимпиаде это уже успех», — сказал Гомельский ТАСС.