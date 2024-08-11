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Сборная США по баскетболу в пятый раз подряд выиграла Олимпиаду

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Сборная США со счетом 98:87 обыграла команду Франции в финальном матче олимпийского баскетбольного турнира. Встреча прошла в Париже.

Самым результативным игроком матча стал француз Виктор Вембаньяма, набравший 26 очков. У победителей 24 очками отметился Стефен Карри.

Сборная США выиграла Олимпиаду в пятый раз подряд, всего американцы в 17-й раз завоевали золотые медали. В последний раз американские баскетболисты не выигрывали олимпийский турнир на Играх 2004 года в Афинах. Тогда в полуфинале команда США проиграла сборной Аргентины (81:89), а в матче за третье место обыграла литовцев (104:96).

Команда Франции в четвертый раз проиграла в финале Олимпиады. Все четыре поражения были от сборной США. На прошлых Играх в Токио американцы выиграли решающий матч у французов со счетом 87:82.

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Американец Кевин Дюрант стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по баскетболу. Леброн Джеймс выиграл олимпийский турнир в третий раз и по этому показателю сравнялся с Кармело Энтони. Главным тренером сборной США является пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в качестве игрока и четырехкратный в качестве наставника Стив Керр.

В матче за третье место сборная Сербии со счетом 93:83 обыграла команду Германии. В составе сербской сборной выступал новичок московского ЦСКА Алекса Аврамович. Главным тренером команды является бывший наставник московского «Динамо» Светислав Пешич.