Сборная США по баскетболу в пятый раз подряд выиграла Олимпиаду

Сборная США выиграла Олимпиаду в пятый раз подряд, всего американцы в 17-й раз завоевали золотые медали. В последний раз американские баскетболисты не выигрывали олимпийский турнир на Играх 2004 года в Афинах. Тогда в полуфинале команда США проиграла сборной Аргентины (81:89), а в матче за третье место обыграла литовцев (104:96).