Последнее танго в Париже. Леброн красиво простился с Играми

Олимпиада-2012 в Лондоне прошла под полным доминированием игрока под номером 10 (да, именно он спас тогда свою команду от поражения в финале). Именно тогда стало понятно, что Джеймс и никто другой станет «Следующим» (The Chosen One — тату на спине уроженца Акрона) для сборной США на Олимпиаде. Почему Леброн не играл в Рио в 2016 и в Токио в 2020 (или в 2021 — кому как нравится) вспоминать уже не хочется (хотя он мог бы таким образом поставить еще два рекорда — по количеству золотых медалей и участий в мужском баскетболе в истории Олимпиады). 5 золотых в баскетболе — обычно про такое говорят вечный рекорд (когда закончатся эти клише?).