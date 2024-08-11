Женская сборная Австралии завоевала бронзовую медаль по баскетболу на Олимпиаде

Лучшим игроком в составе команды Австралии стала Эзийода Магбигор, набравшая 30 очков, сделавшая 10 подборов и три блок-шота. У бельгиек наибольшую результативность продемонстрировала разыгрывающая Юли Ванло. На её счету 26 очков (четыре попадания из-за трёхочковой линии).