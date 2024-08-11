Драматичный финал в женском баскетболе! США выиграли медальный зачёт ОИ благодаря этому

Матч не получился результативным, потому что на кону стояло слишком многое. Больше всего очков набрала Эйжа Уилсон — 21, добавив к ним 13 подборов. Уильямс завершила встречу с лучшими показателями в составе Франции — 19 очков и семь подборов. Но намного важнее, что США не только забрали восьмые золотые медали на Олимпийских играх подряд, но и обогнали Китай в медальном зачёте! Это уже история.