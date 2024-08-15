«Я оказался не прав». Гомельский признал свою ошибку относительно сборной США

«Перед началом турнира я говорил, что самым слабым местом сборной США является возраст, но оказался не прав. Возраст — самая сильная сторона американской команды. Вновь лучшими на площадке были Леброн, Дюрант, Карри, и, между прочим, Дэвис. Вряд ли можно назвать кого-то, кто бы мог усилить игру сборной США», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.