Американцы недовольны допинг-тестами после победы на Олимпиаде. Звезды НБА возмущены отношением

Сборная США по баскетболу образца Олимпиады-2024 в Париже оставила противоречивые о себе впечатления. С одной стороны, все-таки добилась результата и выиграли все матчи на турнире. С другой — американцы собрали абсолютно всех доступных им суперзвезд и мечтали повторить эффект Dream Team Барселоны-92. Однако реальность оказалась более сложной. Кто знает, где остались бы Леброн Джеймс и компания, поведи себя иначе судьи в полуфинале с Сербией или промахнись несколько раз Стеф Карри? И все же золото за Америкой, и теперь герои нации раздают интервью по возвращении домой. Где среди прочего Энтони Эдвардс посчитал нужным пожаловаться на приставучих допинговых офицеров на ОИ. Во время беседы на Fanatics Fest в Нью-Йорке Эдвардс пожаловался, что ему вместе со Стефом Карри и Кевином Дюрантом даже не дали возможности отпраздновать победу и увели на контроль.