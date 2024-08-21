У России — новые герои? Наши баскетболисты блестяще ворвались на международный турнир

Если говорить об игре, то сборная, как обычно при Лукиче, старается играть в позиционный баскетбол. Даже когда, казалось бы, есть момент для обострения и захода в «краску», игроки больше стараются не рисковать, а воспользоваться, например, заслоном для обеспечения свободного пространства. Россия показала, что отлично находит ребят, стоящих на «нуле» (с краю на трёхочковой линии). К тому же разыгрывающие отлично исполняют пик-н-роллы с «большими», из-за чего выдёргивают игрока из «краски» или страхующего. Движение мяча выстроено на отличном уровне, а это при том, что в матче с Венесуэлой Лукич старался дать как можно больше игрового времени всем баскетболистам. В целом сборная произвела хорошее впечатление, будет интересно посмотреть за игрой с «Пармой».