Кириленко расстроен, что колумбийские баскетболисты не соответствовали уровню Кубка дружбы

«Для нас огромное расстройство, что Колумбия не соответствовала турниру. Мы точно не хотим никого надуть и обыграть команду с разницей в сто очков. Это прокол, форс-мажор. Но мы ту же Венесуэлу приглашали по тому же протоколу», — рассказал Кириленко.