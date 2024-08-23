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Кириленко расстроен, что колумбийские баскетболисты не соответствовали уровню Кубка дружбы

ПЕРМЬ, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) очень расстроена тем, что игра сборной Колумбии не соответствовала уровню Кубка дружбы. Об этом ТАСС рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Источник: РИА "Новости"

Сборная Колумбии на Кубке дружбы проиграла «Парме» (53:155), команде Венесуэлы (57:108) и молодежной команде «Парма» (63:99).

«Для нас огромное расстройство, что Колумбия не соответствовала турниру. Мы точно не хотим никого надуть и обыграть команду с разницей в сто очков. Это прокол, форс-мажор. Но мы ту же Венесуэлу приглашали по тому же протоколу», — рассказал Кириленко.

«К сожалению, прошел такой случай. Что произошло — будем разбираться после турнира», — добавил президент РФБ.

Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию. Кириленко сообщил ТАСС, что РФБ вела переговоры об участии сборной Колумбии в Кубке дружбы в Перми с легитимным руководством Федерации баскетбола Колумбии и обладает всеми подтверждающими официальными документами.