Очень странные дела. Ряд неудобных вопросов по турниру «Кубок Дружбы — 2024»

1. Главный из этих вопросов возник после официального письма Федерации баскетбола Колумбии, которое появилось вскоре после разгромного поражения команды. В письме колумбийская сторона сообщила, что не отправляла сборную на турнир в Россию и никаких переговоров с российскими коллегами у неё не было. Письмо размещено на странице организации в социальных сетях, так что его подлинность сомнений не вызывает. Вскоре после публикации письма президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что контакт с колумбийскими коллегами всё-таки был, причём всё проходило исключительно через официальные каналы связи. Вопрос, почему колумбийцы лукавят (а мы верим, что лукавят именно они), пока остаётся без ответа.