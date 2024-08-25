Бывший игрок ЦСКА Швед оценил уровень чемпионата Китая

Напомним, Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа прошлого года. В рамках Единой лиги ВТБ прошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.