Кейтлин Кларк побила рекорд, принадлежавший звёздам женской НБА

Ранее сообщалось, что Кейтлин стала первым новичком в истории североамериканской лиги, которому удалось набрать как минимум 25 очков, отдать 10 результативных передач и реализовать пять трёхочковых в двух матчах подряд. В истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к настоящему моменту таких случаев не наблюдалось.