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Особняк Майкла Джордана будет куплен спустя 12 лет с момента выставления на продажу

Особняк легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана будет куплен спустя 12 лет с момента выставления на продажу. Об этом сообщает издание TMZ.

Источник: Getty Images

На сайте объявлений о продаже недвижимости статус поместья Джордана указан, как «возможная сделка». Это косвенно указывает на то, что потенциальный покупатель и Майкл Джордан заключили сделку.

Особняк легендарного игрока был выставлен на продажу ещё в 2012 году. Его первоначальная цена составляла $ 29 млн, однако с течением лета она снизилась и на момент 2024 года дошла до отметки в $ 14 855 000 млн.

Поместье Джордана находится в пригороде Чикаго (США). Его площадь составляет 56 тыс. квадратных метров. Особняк включает в себя ворота с номером 23, 19 ванных комнат, девять спален, крытый тренажёрный зал, сигарную комнату, библиотеку, полноразмерную баскетбольную площадку. Кроме того, на участке находится теннисный корт и бассейн.