Денис Захаров о новом формате Лиги ВТБ: «Важно избегать травм. Это будет одним из главных факторов успеха»

— 44 матча — это здорово. Очень важно пройти всю дистанцию здоровыми. Важно избегать травм. Это будет одним из главных факторов достижения успеха. Формат, конечно, новый для нас. Но к такому количеству игр нам не привыкать, потому что, когда были Еврокубки, было больше игр. Играть лучше и интереснее, чем тренироваться.