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Майкл Мэлоун: «Мэррэй напоминает команде, что наше чемпионское окно открыто: “Как вы этим воспользуетесь?”

Главный тренер «Денвера» ожидает, что команда будет бороться за титул в новом сезоне.

Источник: Sports

«Джамал Мюррэй все напоминает товарищам по команде, что важно не принимать это как должное. Он говорит: “Чемпионское окно нашей команды открыто, не у каждой команды вообще даже бывает чемпионское окно. Как вы этим воспользуетесь? Сделаете все, чтобы использовать этот шанс, или через 20 лет будете вспоминать и сожалеть?”, — сказал главный тренер “Наггетс” во время медиа-дня команды в четверг.