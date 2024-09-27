Майкл Мэлоун: «Мэррэй напоминает команде, что наше чемпионское окно открыто: “Как вы этим воспользуетесь?”

«Джамал Мюррэй все напоминает товарищам по команде, что важно не принимать это как должное. Он говорит: “Чемпионское окно нашей команды открыто, не у каждой команды вообще даже бывает чемпионское окно. Как вы этим воспользуетесь? Сделаете все, чтобы использовать этот шанс, или через 20 лет будете вспоминать и сожалеть?”, — сказал главный тренер “Наггетс” во время медиа-дня команды в четверг.